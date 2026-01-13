Harga Wrapped ApeCoin Hari Ini

Harga live Wrapped ApeCoin (WAPE) hari ini adalah $ 0.204115, dengan perubahan 3.81% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WAPE ke USD saat ini adalah $ 0.204115 per WAPE.

Wrapped ApeCoin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 409,875,565, dengan suplai yang beredar 2.01B WAPE. Selama 24 jam terakhir, WAPE diperdagangkan antara $ 0.202229 (low) dan $ 0.212195 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 17.57, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, WAPE bergerak +0.11% dalam satu jam terakhir dan -10.59% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Wrapped ApeCoin (WAPE)

Kapitalisasi Pasar $ 409.88M$ 409.88M $ 409.88M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 409.88M$ 409.88M $ 409.88M Suplai Peredaran 2.01B 2.01B 2.01B Total Suplai 2,007,945,311.883741 2,007,945,311.883741 2,007,945,311.883741

Kapitalisasi Pasar Wrapped ApeCoin saat ini adalah $ 409.88M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WAPE adalah 2.01B, dan total suplainya sebesar 2007945311.883741. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 409.88M.