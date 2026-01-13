Jaringan blockchain mana yang dijalankan oleh Wrapped Backed Coinbase Global?

Wrapped Backed Coinbase Global beroperasi pada jaringan --, yang menentukan cara transaksi diproses, kecepatan konfirmasi, dan keamanan secara keseluruhan. Jaringan ini juga menentukan kompatibilitas dengan dompet, dApp, dan standar kontrak pintar.

Berapa harga saat ini dari WBCOIN?

Token ini dihargai sebesar Rp3307959.1151352000, mencatat pergerakan harga sebesar -0.27% dalam 24 jam terakhir. Pembaruan harga diambil secara real-time dari bursa-bursa global terkemuka.

Kategori apa yang dimiliki oleh Wrapped Backed Coinbase Global?

Wrapped Backed Coinbase Global termasuk dalam kategori Tokenized Assets,Wrapped-Tokens,Avalanche Ecosystem,Polygon Ecosystem,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Base Ecosystem. Klasifikasi ini membantu investor membandingkan WBCOIN dengan aset serupa di sektor yang sama, seperti token DeFi, meme, Layer-1, Layer-2, atau AI.

Berapa kapitalisasi pasar dari Wrapped Backed Coinbase Global?

Kapitalisasi pasarnya adalah Rp2612277122.815728000, menempatkan aset ini di peringkat #6396. Kapitalisasi pasar memberikan ukuran luas mengenai ukuran, adopsi, dan kepercayaan investor.

Berapa jumlah suplai WBCOIN yang beredar saat ini?

Terdapat 789.7116118573138 token yang beredar di pasar. Jumlah ini secara langsung memengaruhi keseimbangan permintaan-tawaran, penemuan harga, dan ekspektasi inflasi.

Seberapa aktif perdagangan untuk Wrapped Backed Coinbase Global hari ini?

Dalam satu hari terakhir, WBCOIN mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume yang tinggi sering kali menunjukkan minat pasar yang meningkat atau reaksi terhadap berita terbaru.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan tertinggi dan terendah baru-baru ini?

Dalam 24 jam terakhir, Wrapped Backed Coinbase Global berfluktuasi antara Rp3307959.1151352000 dan Rp3318064.8965460000, memberikan wawasan bagi para pedagang mengenai volatilitas jangka pendek dan zona breakout potensial.