Berapa harga real-time Wrapped BaseDOGE hari ini?

Harga live Wrapped BaseDOGE berada pada Rp, bergerak -5.37% dalam 24 jam terakhir. Angka ini diperbarui secara konstan untuk mencerminkan kondisi pasar global yang akurat.

Bagaimana struktur harga harian untuk WBASEDOGE?

WBASEDOGE telah diperdagangkan antara Rp dan Rp, memberikan wawasan tentang kekuatan harga intraday serta zona breakout potensial.

Berapa volatilitas yang ditunjukkan Wrapped BaseDOGE hari ini?

Token tersebut mengalami volatilitas sebesar --% dalam sehari terakhir, membantu para trader menentukan apakah pasar stabil atau sangat responsif.

Dalam zona teknikal mana WBASEDOGE saat ini diperdagangkan?

Pergeseran harga relatif terhadap tertinggi dan terendah terbaru menunjukkan bahwa WBASEDOGE menunjukkan momentum jangka pendek yang moderat, dipengaruhi oleh likuiditas dan arah pasar secara keseluruhan.

Apa peringkat dan ukuran pasar secara keseluruhan untuk Wrapped BaseDOGE?

Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp829949220.284676000, Wrapped BaseDOGE berada di peringkat #8381, menunjukkan kehadiran pasar yang kuat dan minat investor.

Berapa aktivitas perdagangan yang dialami WBASEDOGE baru-baru ini?

Token tersebut mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan partisipasi aktif dari para trader global.

Bagaimana perbandingan Wrapped BaseDOGE dengan ATH dan ATL-nya?

ATH-nya adalah Rp0.06753990529551000, sementara ATL-nya adalah Rp, memberikan perspektif mengenai potensi harga jangka panjang dan penurunan harga.

Fundamental apa saja yang memengaruhi perilaku pasar WBASEDOGE?

Faktor utama meliputi pasokan beredar (292380000000.0 token), kinerja kategori dalam Crypto-Backed Tokens,Wrapped-Tokens,Meme,Base Ecosystem,Dog-Themed, serta aktivitas on-chain di seluruh --, yang semuanya membentuk pergerakan harga token tersebut.