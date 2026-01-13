Harga Wrapped CRO Hari Ini

Harga live Wrapped CRO (WCRO) hari ini adalah $ 0.099875, dengan perubahan 2.01% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WCRO ke USD saat ini adalah $ 0.099875 per WCRO.

Wrapped CRO saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 56,778,364, dengan suplai yang beredar 570.10M WCRO. Selama 24 jam terakhir, WCRO diperdagangkan antara $ 0.098248 (low) dan $ 0.101924 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.937335, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.04876159.

Dalam kinerja jangka pendek, WCRO bergerak +0.29% dalam satu jam terakhir dan -8.43% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Wrapped CRO (WCRO)

Kapitalisasi Pasar $ 56.78M$ 56.78M $ 56.78M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 56.78M$ 56.78M $ 56.78M Suplai Peredaran 570.10M 570.10M 570.10M Total Suplai 570,096,341.02 570,096,341.02 570,096,341.02

