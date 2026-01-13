Berapa harga saat ini dari Wrapped DMT?

Wrapped DMT diperdagangkan pada Rp89098.77780879000, mengalami pergerakan harga sebesar -4.41% selama 24 jam terakhir. Angka ini mencerminkan harga real-time yang diagregasi dari bursa-bursa global.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan level historis?

ATH (All-Time High) dari Wrapped DMT adalah Rp2848129.1734341000, sementara ATL (All-Time Low) adalah Rp38907.02773881000. Membandingkan harga saat ini dengan level-level tersebut dapat membantu investor mengevaluasi potensi jangka panjang dan siklus pertumbuhan sebelumnya.

Bagaimana valuasi keseluruhan WDMT hari ini?

Market capitalization berada pada Rp703526644.437270000, menempatkan aset ini di peringkat #8614 di antara semua kripto mata uang.

Seberapa aktif partisipasi pasar Wrapped DMT?

Aset ini telah menghasilkan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan seberapa sering para pedagang bertransaksi dengan WDMT.

Bagaimana jumlah token yang beredar dan mengapa hal ini penting?

Dengan 7888.862 token yang beredar saat ini, dinamika pasokan memengaruhi kelangkaan, tingkat inflasi, serta tren valuasi jangka panjang.

Dalam kategori apa Wrapped DMT termasuk?

Wrapped DMT merupakan bagian dari klasifikasi Crypto-Backed Tokens,Wrapped-Tokens,Sanko Ecosystem, yang mengelompokkannya bersama aset lain yang memiliki fungsi atau peran ekosistem yang serupa.

Bagaimana -- memengaruhi proposisi nilai WDMT?

Beroperasi pada jaringan -- memungkinkan WDMT memanfaatkan kecepatan transaksi, biaya, model keamanan, dan fungsionalitas kontrak pintar tertentu, yang turut mendukung adopsinya secara keseluruhan.