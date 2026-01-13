Berapa harga perdagangan saat ini dari Wrapped FUSE?

Wrapped FUSE (WFUSE) saat ini dihargai Rp121.12149566162196000 IDR, mencerminkan pergerakan harga sebesar 0.91% selama 24 jam terakhir. Harga ini merupakan nilai pasar terbaru yang digabungkan dari berbagai bursa utama dan diperbarui secara terus-menerus berdasarkan aktivitas pasar langsung.

Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pergerakan harga Wrapped FUSE hari ini?

Pergerakan harga baru-baru ini selama 24 jam dipengaruhi oleh kombinasi sentimen pasar, fluktuasi likuiditas, dan kinerja menyeluruh dalam sektor Crypto-Backed Tokens,Wrapped-Tokens,Fuse Ecosystem. Tren ekonomi yang lebih luas serta aktivitas on-chain di -- juga dapat berkontribusi pada volatilitas jangka pendek.

Seberapa kuat minat perdagangan terhadap WFUSE?

Para investor telah menghasilkan volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir, menandakan partisipasi aktif. Volume yang lebih tinggi biasanya menunjukkan meningkatnya kepercayaan dan penemuan harga yang lebih baik.

Bagaimana posisi Wrapped FUSE dalam pasar kripto global?

Saat ini, Wrapped FUSE menduduki peringkat pasar #7128 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp1636698671.355132000, menempatkannya sebagai salah satu aset paling mapan dalam sektornya.

Apa yang bisa kita ketahui dari jumlah suplai yang beredar tentang WFUSE?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 13512811.335, tingkat suplai tersebut memainkan peran penting dalam menentukan kelangkaan, inflasi jangka panjang, dan valuasi pasar.

Bagaimana harga hari ini dibandingkan dengan kinerja terbaru Wrapped FUSE?

Rentang harga antara Rp119.46313693210968000 dan Rp129.59182478077416000 selama 24 jam terakhir menyoroti volatilitas intraday dan membantu para pedagang mengevaluasi peluang harga jangka pendek.

Bagaimana posisi Wrapped FUSE dibandingkan dengan aset serupa?

Berbanding dengan token Crypto-Backed Tokens,Wrapped-Tokens,Fuse Ecosystem lainnya, WFUSE terus menunjukkan kinerja kompetitif, didukung oleh volume yang stabil dan minat yang konsisten dari para pelaku ritel maupun institusional.