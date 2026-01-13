BursaDEX+
Harga live Wrapped FUSE hari ini adalah 0.00719122 USD. Kapitalisasi pasar WFUSE adalah 97,174 USD. Lacak informasi harga aktual WFUSE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Harga Wrapped FUSE (WFUSE)

Harga Live 1 WFUSE ke USD:

$0.00719122
Grafik Harga Live Wrapped FUSE (WFUSE)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 12:57:29 (UTC+8)

Harga Wrapped FUSE Hari Ini

Harga live Wrapped FUSE (WFUSE) hari ini adalah $ 0.00719122, dengan perubahan 0.91% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WFUSE ke USD saat ini adalah $ 0.00719122 per WFUSE.

Wrapped FUSE saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 97,174, dengan suplai yang beredar 13.51M WFUSE. Selama 24 jam terakhir, WFUSE diperdagangkan antara $ 0.00709276 (low) dan $ 0.00769412 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.112313, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00596444.

Dalam kinerja jangka pendek, WFUSE bergerak -0.44% dalam satu jam terakhir dan -0.04% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Wrapped FUSE (WFUSE)

Kapitalisasi Pasar Wrapped FUSE saat ini adalah $ 97.17K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WFUSE adalah 13.51M, dan total suplainya sebesar 13512811.335. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 97.17K.

Riwayat Harga Wrapped FUSE USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
Low 24 Jam
High 24 Jam

-0.44%

+0.91%

-0.04%

-0.04%

Riwayat Harga Wrapped FUSE (WFUSE) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Wrapped FUSE ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Wrapped FUSE ke USD adalah $ -0.0012846129.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Wrapped FUSE ke USD adalah $ -0.0002599899.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Wrapped FUSE ke USD adalah $ -0.002013909358145265.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.91%
30 Days$ -0.0012846129-17.86%
60 Hari$ -0.0002599899-3.61%
90 Hari$ -0.002013909358145265-21.87%

Prediksi Harga untuk Wrapped FUSE

Prediksi Harga Wrapped FUSE (WFUSE) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target WFUSE pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Wrapped FUSE (WFUSE) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Wrapped FUSE berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Sumber Daya Wrapped FUSE (WFUSE)

Situs Web Resmi

Tentang Wrapped FUSE

Berapa harga perdagangan saat ini dari Wrapped FUSE?

Wrapped FUSE (WFUSE) saat ini dihargai Rp121.12149566162196000 IDR, mencerminkan pergerakan harga sebesar 0.91% selama 24 jam terakhir. Harga ini merupakan nilai pasar terbaru yang digabungkan dari berbagai bursa utama dan diperbarui secara terus-menerus berdasarkan aktivitas pasar langsung.

Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pergerakan harga Wrapped FUSE hari ini?

Pergerakan harga baru-baru ini selama 24 jam dipengaruhi oleh kombinasi sentimen pasar, fluktuasi likuiditas, dan kinerja menyeluruh dalam sektor Crypto-Backed Tokens,Wrapped-Tokens,Fuse Ecosystem. Tren ekonomi yang lebih luas serta aktivitas on-chain di -- juga dapat berkontribusi pada volatilitas jangka pendek.

Seberapa kuat minat perdagangan terhadap WFUSE?

Para investor telah menghasilkan volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir, menandakan partisipasi aktif. Volume yang lebih tinggi biasanya menunjukkan meningkatnya kepercayaan dan penemuan harga yang lebih baik.

Bagaimana posisi Wrapped FUSE dalam pasar kripto global?

Saat ini, Wrapped FUSE menduduki peringkat pasar #7128 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp1636698671.355132000, menempatkannya sebagai salah satu aset paling mapan dalam sektornya.

Apa yang bisa kita ketahui dari jumlah suplai yang beredar tentang WFUSE?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 13512811.335, tingkat suplai tersebut memainkan peran penting dalam menentukan kelangkaan, inflasi jangka panjang, dan valuasi pasar.

Bagaimana harga hari ini dibandingkan dengan kinerja terbaru Wrapped FUSE?

Rentang harga antara Rp119.46313693210968000 dan Rp129.59182478077416000 selama 24 jam terakhir menyoroti volatilitas intraday dan membantu para pedagang mengevaluasi peluang harga jangka pendek.

Bagaimana posisi Wrapped FUSE dibandingkan dengan aset serupa?

Berbanding dengan token Crypto-Backed Tokens,Wrapped-Tokens,Fuse Ecosystem lainnya, WFUSE terus menunjukkan kinerja kompetitif, didukung oleh volume yang stabil dan minat yang konsisten dari para pelaku ritel maupun institusional.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Wrapped FUSE

Perkembangan Industri Penting Wrapped FUSE (WFUSE)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-11 10:54:00Kabar Industri Terkini
Meme Tiongkok BSC dan meme ekosistem Solana kuasai sorotan minggu ini, berbagai token melonjak puluhan kali lipat
01-09 20:49:39Kabar Industri Terkini
Beberapa token Ekosistem Solana rebound secara signifikan, dengan AVICI melonjak lebih dari 47% dalam satu hari
01-09 07:21:01Kabar Industri Terkini
ETF Spot Solana AS Mencatat Arus Masuk Bersih $13,6 Juta Kemarin
01-08 16:18:55Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-08 08:48:15Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Stablecoin Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa di 2025, Mencapai $33 Triliun untuk Tahun Ini, dengan USDC Memimpin
01-07 09:17:19Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta

