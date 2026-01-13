Berapa harga saat ini dari Wrapped GLQ?

Wrapped GLQ diperdagangkan pada Rp116.56664707454970000, yang mewakili pergerakan harga sebesar -1.71% selama 24 jam terakhir. Angka langsung ini mencerminkan data perdagangan pasar secara real-time yang diagregasi dari berbagai bursa global.

Bagaimana perbandingan WGLQ dengan pasar kripto global?

Pergeseran harian sebesar -1.71% dapat dibandingkan dengan rata-rata pasar yang lebih luas. Jika WGLQ unggul dibandingkan pasar, hal ini menunjukkan minat beli yang kuat atau perkembangan positif yang spesifik untuk ekosistemnya.

Bagaimana performa Wrapped GLQ dibandingkan dengan token Crypto-Backed Tokens,Wrapped-Tokens,GraphLinq Ecosystem?

Dalam segmen Crypto-Backed Tokens,Wrapped-Tokens,GraphLinq Ecosystem, WGLQ menunjukkan daya saing yang didorong oleh volume perdagangan, kapitalisasi pasar, dan aktivitas yang sedang berlangsung di jaringan --.

Berapa kapitalisasi pasar Wrapped GLQ hari ini?

Kapitalisasi pasar sebesar Rp185439095.93387045000 menempatkan WGLQ pada peringkat #11126, yang menunjukkan tingkat kematangan relatif serta kepercayaan investor dibandingkan dengan token lainnya.

Apa saja level rentang harga 24 jam?

Harga hari ini berkisar dari Rp114.73933803153045000 hingga Rp124.60495343834125000, memberikan konteks bagi para trader yang memantau volatilitas dan struktur pasar.

Seberapa aktif perdagangan WGLQ?

Wrapped GLQ telah mencatat volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir. Volume tinggi sering kali berkorelasi dengan tren harga yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih baik.

Bagaimana suplai memengaruhi valuasi WGLQ?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 1590841.0, tingkat suplai membantu menentukan kelangkaan dan valuasi jangka panjang, terutama jika dibandingkan dengan token lain yang menggunakan model inflasi atau deflasi.