Harga Wrapped Hypertensor Hari Ini

Harga live Wrapped Hypertensor (TENSOR) hari ini adalah $ 10.08, dengan perubahan 2.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TENSOR ke USD saat ini adalah $ 10.08 per TENSOR.

Wrapped Hypertensor saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 8,968,396, dengan suplai yang beredar 890.00K TENSOR. Selama 24 jam terakhir, TENSOR diperdagangkan antara $ 9.83 (low) dan $ 10.11 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 68.64, sementara all-time low aset ini adalah $ 1.71.

Dalam kinerja jangka pendek, TENSOR bergerak +0.02% dalam satu jam terakhir dan +1.18% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Wrapped Hypertensor (TENSOR)

Kapitalisasi Pasar $ 8.97M$ 8.97M $ 8.97M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 8.97M$ 8.97M $ 8.97M Suplai Peredaran 890.00K 890.00K 890.00K Total Suplai 890,000.0 890,000.0 890,000.0

Kapitalisasi Pasar Wrapped Hypertensor saat ini adalah $ 8.97M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar TENSOR adalah 890.00K, dan total suplainya sebesar 890000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 8.97M.