Harga Wrapped KLAY Hari Ini

Harga live Wrapped KLAY (WKLAY) hari ini adalah $ 0.060738, dengan perubahan 5.13% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WKLAY ke USD saat ini adalah $ 0.060738 per WKLAY.

Wrapped KLAY saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 3,036,573, dengan suplai yang beredar 49.96M WKLAY. Selama 24 jam terakhir, WKLAY diperdagangkan antara $ 0.060684 (low) dan $ 0.064348 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 22.82, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.01088633.

Dalam kinerja jangka pendek, WKLAY bergerak +0.03% dalam satu jam terakhir dan -8.33% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Wrapped KLAY (WKLAY)

Kapitalisasi Pasar $ 3.04M$ 3.04M $ 3.04M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 3.04M$ 3.04M $ 3.04M Suplai Peredaran 49.96M 49.96M 49.96M Total Suplai 49,956,201.06180429 49,956,201.06180429 49,956,201.06180429

