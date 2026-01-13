Berapa harga real-time Wrapped Metis hari ini?

Harga live Wrapped Metis berada pada Rp86572.86075252000, bergerak -0.07% dalam 24 jam terakhir. Angka ini diperbarui secara konstan untuk mencerminkan kondisi pasar global yang akurat.

Bagaimana struktur harga harian untuk WMETIS?

WMETIS telah diperdagangkan antara Rp84214.8450900000 dan Rp88425.58734450000, memberikan wawasan tentang kekuatan harga intraday serta zona breakout potensial.

Berapa volatilitas yang ditunjukkan Wrapped Metis hari ini?

Token tersebut mengalami volatilitas sebesar --% dalam sehari terakhir, membantu para trader menentukan apakah pasar stabil atau sangat responsif.

Dalam zona teknikal mana WMETIS saat ini diperdagangkan?

Pergeseran harga relatif terhadap tertinggi dan terendah terbaru menunjukkan bahwa WMETIS menunjukkan momentum jangka pendek yang moderat, dipengaruhi oleh likuiditas dan arah pasar secara keseluruhan.

Apa peringkat dan ukuran pasar secara keseluruhan untuk Wrapped Metis?

Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp920569314.647808000, Wrapped Metis berada di peringkat #8199, menunjukkan kehadiran pasar yang kuat dan minat investor.

Berapa aktivitas perdagangan yang dialami WMETIS baru-baru ini?

Token tersebut mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan partisipasi aktif dari para trader global.

Bagaimana perbandingan Wrapped Metis dengan ATH dan ATL-nya?

ATH-nya adalah Rp2449136.12490738000, sementara ATL-nya adalah Rp83035.83725874000, memberikan perspektif mengenai potensi harga jangka panjang dan penurunan harga.

Fundamental apa saja yang memengaruhi perilaku pasar WMETIS?

Faktor utama meliputi pasokan beredar (10656.0 token), kinerja kategori dalam Crypto-Backed Tokens,Wrapped-Tokens,Metis Ecosystem, serta aktivitas on-chain di seluruh --, yang semuanya membentuk pergerakan harga token tersebut.