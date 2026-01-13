Harga Wrapped OAS Hari Ini

Harga live Wrapped OAS (WOAS) hari ini adalah $ 0.00190695, dengan perubahan 0.85% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WOAS ke USD saat ini adalah $ 0.00190695 per WOAS.

Wrapped OAS saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 1,050,104, dengan suplai yang beredar 547.99M WOAS. Selama 24 jam terakhir, WOAS diperdagangkan antara $ 0.00188054 (low) dan $ 0.00205596 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.141084, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0016946.

Dalam kinerja jangka pendek, WOAS bergerak -0.05% dalam satu jam terakhir dan -4.17% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Wrapped OAS (WOAS)

Kapitalisasi Pasar $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M Suplai Peredaran 547.99M 547.99M 547.99M Total Suplai 547,985,719.5443207 547,985,719.5443207 547,985,719.5443207

Kapitalisasi Pasar Wrapped OAS saat ini adalah $ 1.05M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WOAS adalah 547.99M, dan total suplainya sebesar 547985719.5443207. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.05M.