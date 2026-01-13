Berapa harga saat ini dari Wrapped One?

Harga langsung dari Wrapped One (WONE) adalah Rp66.07041352241400000 IDR. Penilaian waktu nyata ini diperbarui secara terus-menerus dan menggabungkan harga dari bursa global utama untuk memastikan Anda melihat tingkat pasar yang akurat.

Bagaimana posisi Wrapped One di pasar?

Wrapped One saat ini berada pada peringkat pasar #4577, didukung oleh kapitalisasi pasar sebesar Rp8936621264.676000000. Peringkat ini dipengaruhi oleh kedalaman likuiditas, permintaan investor secara keseluruhan, dan jumlah token yang beredar.

Apa jumlah token yang beredar dari WONE?

Jumlah token yang beredar dari WONE adalah 135314632.695367 token, yang mewakili jumlah yang tersedia di pasar terbuka. Angka ini memegang peranan penting dalam menentukan penilaian pasar, kelangkaan, dan dinamika inflasi jangka panjang.

Berapa rentang harga 24 jam dari Wrapped One?

Dalam 24 jam terakhir, Wrapped One diperdagangkan dalam kisaran Rp65.74626641221800000 (terendah 24 jam) hingga Rp67.32724171475400000 (tertinggi 24 jam). Rentang volatilitas ini membantu para pedagang memahami momentum jangka pendek dan ketidakpastian pasar.

Berapa jarak Wrapped One dari titik tertinggi dan terendah sepanjang masa?

Wrapped One mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar Rp6419.831233296600000, sementara harga terendah yang tercatat (ATL) adalah Rp49.57142669881500000. Patokan historis ini memungkinkan para pedagang mengevaluasi potensi harga jangka panjang dan siklus pasar.

Seberapa aktif perdagangan WONE hari ini?

Volume perdagangan selama 24 jam terakhir adalah Rp--, mencerminkan partisipasi pasar saat ini. Volume yang lebih tinggi sering kali menunjukkan minat investor yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih dalam.

Apa yang memengaruhi arah tren terbaru untuk Wrapped One?

Pergeseran harga saat ini sebesar -1.37% dalam 24 jam terakhir dibentuk oleh sentimen pasar, aktivitas perdagangan, faktor makroekonomi, serta pembaruan spesifik ekosistem terkait Crypto-Backed Tokens,BNB Chain Ecosystem,Wrapped-Tokens,Harmony Ecosystem,Energi Ecosystem. Peningkatan volume secara tiba-tiba juga dapat menjadi katalisator bagi pergerakan harga yang signifikan.