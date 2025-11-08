Harga Wrapped OrdBridge Hari Ini

Harga live Wrapped OrdBridge (WBRGE) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WBRGE ke USD saat ini adalah -- per WBRGE.

Wrapped OrdBridge saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 65,704, dengan suplai yang beredar 109.50M WBRGE. Selama 24 jam terakhir, WBRGE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.256927, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, WBRGE bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -15.47% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Wrapped OrdBridge (WBRGE)

Kapitalisasi Pasar $ 65.70K$ 65.70K $ 65.70K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 126.01K$ 126.01K $ 126.01K Suplai Peredaran 109.50M 109.50M 109.50M Total Suplai 210,000,000.0 210,000,000.0 210,000,000.0

