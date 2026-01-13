Jaringan blockchain mana yang dijalankan oleh Wrapped SOPH?

Wrapped SOPH beroperasi pada jaringan --, yang menentukan cara transaksi diproses, kecepatan konfirmasi, dan keamanan secara keseluruhan. Jaringan ini juga menentukan kompatibilitas dengan dompet, dApp, dan standar kontrak pintar.

Berapa harga saat ini dari WSOPH?

Token ini dihargai sebesar Rp209.89169015223024000, mencatat pergerakan harga sebesar -0.80% dalam 24 jam terakhir. Pembaruan harga diambil secara real-time dari bursa-bursa global terkemuka.

Kategori apa yang dimiliki oleh Wrapped SOPH?

Wrapped SOPH termasuk dalam kategori Wrapped-Tokens. Klasifikasi ini membantu investor membandingkan WSOPH dengan aset serupa di sektor yang sama, seperti token DeFi, meme, Layer-1, Layer-2, atau AI.

Berapa kapitalisasi pasar dari Wrapped SOPH?

Kapitalisasi pasarnya adalah Rp2081066722.957026000, menempatkan aset ini di peringkat #6764. Kapitalisasi pasar memberikan ukuran luas mengenai ukuran, adopsi, dan kepercayaan investor.

Berapa jumlah suplai WSOPH yang beredar saat ini?

Terdapat 9915885.411134968 token yang beredar di pasar. Jumlah ini secara langsung memengaruhi keseimbangan permintaan-tawaran, penemuan harga, dan ekspektasi inflasi.

Seberapa aktif perdagangan untuk Wrapped SOPH hari ini?

Dalam satu hari terakhir, WSOPH mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume yang tinggi sering kali menunjukkan minat pasar yang meningkat atau reaksi terhadap berita terbaru.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan tertinggi dan terendah baru-baru ini?

Dalam 24 jam terakhir, Wrapped SOPH berfluktuasi antara Rp209.87029958157738000 dan Rp212.00211417018564000, memberikan wawasan bagi para pedagang mengenai volatilitas jangka pendek dan zona breakout potensial.