Harga Wrapped Viction Hari Ini

Harga live Wrapped Viction (WVIC) hari ini adalah $ 0.096236, dengan perubahan 1.61% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WVIC ke USD saat ini adalah $ 0.096236 per WVIC.

Wrapped Viction saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 20,212,538, dengan suplai yang beredar 210.00M WVIC. Selama 24 jam terakhir, WVIC diperdagangkan antara $ 0.090876 (low) dan $ 0.097414 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.641928, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.069428.

Dalam kinerja jangka pendek, WVIC bergerak -0.02% dalam satu jam terakhir dan -2.52% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Wrapped Viction (WVIC)

Kapitalisasi Pasar $ 20.21M$ 20.21M $ 20.21M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 20.21M$ 20.21M $ 20.21M Suplai Peredaran 210.00M 210.00M 210.00M Total Suplai 210,000,000.0 210,000,000.0 210,000,000.0

