Harga Wrapped WDOGE Hari Ini

Harga live Wrapped WDOGE (WWDOGE) hari ini adalah $ 0.133573, dengan perubahan 0.34% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WWDOGE ke USD saat ini adalah $ 0.133573 per WWDOGE.

Wrapped WDOGE saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 3,700,448, dengan suplai yang beredar 27.71M WWDOGE. Selama 24 jam terakhir, WWDOGE diperdagangkan antara $ 0.132963 (low) dan $ 0.13353 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.689925, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.02746808.

Dalam kinerja jangka pendek, WWDOGE bergerak +0.21% dalam satu jam terakhir dan -14.43% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Wrapped WDOGE (WWDOGE)

Kapitalisasi Pasar $ 3.70M$ 3.70M $ 3.70M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 3.70M$ 3.70M $ 3.70M Suplai Peredaran 27.71M 27.71M 27.71M Total Suplai 27,711,970.178 27,711,970.178 27,711,970.178

Kapitalisasi Pasar Wrapped WDOGE saat ini adalah $ 3.70M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WWDOGE adalah 27.71M, dan total suplainya sebesar 27711970.178. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.70M.