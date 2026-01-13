BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Harga live Wrapped WDOGE hari ini adalah 0.133573 USD. Kapitalisasi pasar WWDOGE adalah 3,700,448 USD. Lacak informasi harga aktual WWDOGE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Wrapped WDOGE hari ini adalah 0.133573 USD. Kapitalisasi pasar WWDOGE adalah 3,700,448 USD. Lacak informasi harga aktual WWDOGE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang WWDOGE

Info Harga WWDOGE

Penjelasan WWDOGE

Situs Web Resmi WWDOGE

Tokenomi WWDOGE

Prakiraan Harga WWDOGE

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Wrapped WDOGE

Harga Wrapped WDOGE (WWDOGE)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 WWDOGE ke USD:

$0.133543
$0.133543$0.133543
+0.30%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Wrapped WDOGE (WWDOGE)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 12:12:54 (UTC+8)

Harga Wrapped WDOGE Hari Ini

Harga live Wrapped WDOGE (WWDOGE) hari ini adalah $ 0.133573, dengan perubahan 0.34% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WWDOGE ke USD saat ini adalah $ 0.133573 per WWDOGE.

Wrapped WDOGE saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 3,700,448, dengan suplai yang beredar 27.71M WWDOGE. Selama 24 jam terakhir, WWDOGE diperdagangkan antara $ 0.132963 (low) dan $ 0.13353 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.689925, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.02746808.

Dalam kinerja jangka pendek, WWDOGE bergerak +0.21% dalam satu jam terakhir dan -14.43% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Wrapped WDOGE (WWDOGE)

$ 3.70M
$ 3.70M$ 3.70M

--
----

$ 3.70M
$ 3.70M$ 3.70M

27.71M
27.71M 27.71M

27,711,970.178
27,711,970.178 27,711,970.178

Kapitalisasi Pasar Wrapped WDOGE saat ini adalah $ 3.70M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WWDOGE adalah 27.71M, dan total suplainya sebesar 27711970.178. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.70M.

Riwayat Harga Wrapped WDOGE USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.132963
$ 0.132963$ 0.132963
Low 24 Jam
$ 0.13353
$ 0.13353$ 0.13353
High 24 Jam

$ 0.132963
$ 0.132963$ 0.132963

$ 0.13353
$ 0.13353$ 0.13353

$ 0.689925
$ 0.689925$ 0.689925

$ 0.02746808
$ 0.02746808$ 0.02746808

+0.21%

+0.34%

-14.43%

-14.43%

Riwayat Harga Wrapped WDOGE (WWDOGE) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Wrapped WDOGE ke USD adalah $ +0.00045177.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Wrapped WDOGE ke USD adalah $ -0.0246643078.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Wrapped WDOGE ke USD adalah $ +0.1536185004.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Wrapped WDOGE ke USD adalah $ +0.06355478927004631.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00045177+0.34%
30 Days$ -0.0246643078-18.46%
60 Hari$ +0.1536185004+115.01%
90 Hari$ +0.06355478927004631+90.77%

Prediksi Harga untuk Wrapped WDOGE

Prediksi Harga Wrapped WDOGE (WWDOGE) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target WWDOGE pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Wrapped WDOGE (WWDOGE) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Wrapped WDOGE berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga Wrapped WDOGE yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga WWDOGE pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga Wrapped WDOGE.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Wrapped WDOGE (WWDOGE)

Situs Web Resmi

Tentang Wrapped WDOGE

Berapa harga saat ini dari Wrapped WDOGE?

Diperdagangkan pada Rp2250.379519241700000, Wrapped WDOGE telah menunjukkan pergerakan harga sebesar 0.33% selama 24 jam terakhir.

Bagaimana suplai token memengaruhi valuasi WWDOGE?

Suplai memainkan peran penting: dengan 27711970.178 token yang beredar, kelangkaan atau inflasi dapat secara signifikan memengaruhi perilaku harga dalam jangka panjang.

Berapa kapitalisasi pasar dari Wrapped WDOGE?

Kapitalisasi pasarnya adalah Rp62343530438.179200000, menempati peringkat #2416 secara global dan mengindikasikan skala adopsi jaringan.

Bagaimana aktivitas perdagangan 24 jam terakhir?

WWDOGE mencatat volume perdagangan sebesar Rp--, menunjukkan likuiditas dan aktivitas pengguna saat ini.

Apa rentang harga 24 jam terakhir?

Harganya bergerak antara Rp2240.102505872700000 dan Rp2249.65507403700000, membantu investor mengevaluasi momentum jangka pendek.

Bagaimana posisi Wrapped WDOGE dalam kategori Crypto-Backed Tokens,Wrapped-Tokens,Meme,Dog-Themed,Dogechain Ecosystem?

Sebagai token Crypto-Backed Tokens,Wrapped-Tokens,Meme,Dog-Themed,Dogechain Ecosystem, WWDOGE bersaing dengan aset serupa berdasarkan utilitas, suplai, adopsi, dan tren kinerja.

Tren ekonomi token jangka panjang apa yang penting?

Emit, pembakaran, jadwal pembukaan, dan hadiah staking—yang sering kali terkait dengan ekonomi --—dapat memengaruhi suplai masa depan dan kepercayaan pasar.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Wrapped WDOGE

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 12:12:54 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Wrapped WDOGE (WWDOGE)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-11 10:54:00Kabar Industri Terkini
Meme Tiongkok BSC dan meme ekosistem Solana kuasai sorotan minggu ini, berbagai token melonjak puluhan kali lipat
01-09 20:49:39Kabar Industri Terkini
Beberapa token Ekosistem Solana rebound secara signifikan, dengan AVICI melonjak lebih dari 47% dalam satu hari
01-09 07:21:01Kabar Industri Terkini
ETF Spot Solana AS Mencatat Arus Masuk Bersih $13,6 Juta Kemarin
01-08 16:18:55Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-08 08:48:15Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Stablecoin Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa di 2025, Mencapai $33 Triliun untuk Tahun Ini, dengan USDC Memimpin
01-07 09:17:19Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta

Jelajahi Wrapped WDOGE Selengkapnya

Lebih Banyak Mata Uang Kripto yang Siap Dijajaki

Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
XRP

XRP

XRP
Ethereum

Ethereum

ETH
Monero

Monero

XMR

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Empire of Sight

Empire of Sight

SIGHT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

PsyopAnime

PsyopAnime

PSYOPANIME

$0.02354
$0.02354$0.02354

+135.40%

CKUSDT

CKUSDT

CKUSDT

$0.9996
$0.9996$0.9996

+5.22%

Ant.Fun

Ant.Fun

ANB

$0.01962
$0.01962$0.01962

+96.20%

FRAX

FRAX

FRAX

$0.8021
$0.8021$0.8021

+167.36%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

TriArch Protocol

TriArch Protocol

TRIARC

$0.6890
$0.6890$0.6890

+244.84%

Tacture

Tacture

TACAI

$0.3019
$0.3019$0.3019

+206.80%

Ant.Fun

Ant.Fun

ANB

$0.01962
$0.01962$0.01962

+96.20%

人生K线

人生K线

人生K线

$0.0133750
$0.0133750$0.0133750

+61.14%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.0000000005206
$0.0000000005206$0.0000000005206

+38.78%

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.