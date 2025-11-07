Harga x444 Hari Ini

Harga live x444 (X444) hari ini adalah $ 0.00005158, dengan perubahan 20.33% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi X444 ke USD saat ini adalah $ 0.00005158 per X444.

x444 saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 51,478, dengan suplai yang beredar 1.00B X444. Selama 24 jam terakhir, X444 diperdagangkan antara $ 0.00004977 (low) dan $ 0.00006493 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0011123, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0000012.

Dalam kinerja jangka pendek, X444 bergerak -0.65% dalam satu jam terakhir dan -69.92% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar x444 (X444)

Kapitalisasi Pasar $ 51.48K$ 51.48K $ 51.48K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 51.48K$ 51.48K $ 51.48K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

