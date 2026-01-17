Harga XDOG Hari Ini

Harga live XDOG (XDOG) hari ini adalah $ 0.00620015, dengan perubahan 10.64% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi XDOG ke USD saat ini adalah $ 0.00620015 per XDOG.

XDOG saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 6,201,209, dengan suplai yang beredar 1.00B XDOG. Selama 24 jam terakhir, XDOG diperdagangkan antara $ 0.00604674 (low) dan $ 0.00695435 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.04912007, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00179619.

Dalam kinerja jangka pendek, XDOG bergerak -0.65% dalam satu jam terakhir dan +105.23% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar XDOG (XDOG)

Kapitalisasi Pasar $ 6.20M$ 6.20M $ 6.20M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 6.20M$ 6.20M $ 6.20M Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar XDOG saat ini adalah $ 6.20M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar XDOG adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.20M.