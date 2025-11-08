Harga XEND IT Hari Ini

Harga live XEND IT (XEND) hari ini adalah $ 0.00002283, dengan perubahan 1.80% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi XEND ke USD saat ini adalah $ 0.00002283 per XEND.

XEND IT saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 22,825, dengan suplai yang beredar 1000.00M XEND. Selama 24 jam terakhir, XEND diperdagangkan antara $ 0.0000215 (low) dan $ 0.00002284 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00007364, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001896.

Dalam kinerja jangka pendek, XEND bergerak +0.27% dalam satu jam terakhir dan -4.17% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar XEND IT (XEND)

Kapitalisasi Pasar $ 22.83K$ 22.83K $ 22.83K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 22.83K$ 22.83K $ 22.83K Suplai Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Total Suplai 999,999,609.924682 999,999,609.924682 999,999,609.924682

Kapitalisasi Pasar XEND IT saat ini adalah $ 22.83K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar XEND adalah 1000.00M, dan total suplainya sebesar 999999609.924682. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 22.83K.