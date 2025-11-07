Harga Xenopus laevis Hari Ini

Harga live Xenopus laevis (XENO) hari ini adalah $ 0.00015828, dengan perubahan 0.33% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi XENO ke USD saat ini adalah $ 0.00015828 per XENO.

Xenopus laevis saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 141,628, dengan suplai yang beredar 899.58M XENO. Selama 24 jam terakhir, XENO diperdagangkan antara $ 0.00015325 (low) dan $ 0.0001624 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.02291166, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00011041.

Dalam kinerja jangka pendek, XENO bergerak +1.42% dalam satu jam terakhir dan -19.23% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Xenopus laevis (XENO)

Kapitalisasi Pasar $ 141.63K$ 141.63K $ 141.63K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 157.41K$ 157.41K $ 157.41K Suplai Peredaran 899.58M 899.58M 899.58M Total Suplai 999,792,566.596326 999,792,566.596326 999,792,566.596326

