Tokenomi XERO AI (XERAI)

Telusuri wawasan utama tentang XERO AI (XERAI), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 18:02:45 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga XERO AI (XERAI)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk XERO AI (XERAI), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 8.99K
Total Suplai:
$ 100.00M
Suplai yang Beredar:
$ 100.00M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 8.99K
All-Time High:
$ 0
All-Time Low:
$ 0
Harga Saat Ini:
$ 0
Informasi XERO AI (XERAI)

Welcome to XERO AI

The Fastest Way to Trade What’s Trending

XERO AI is a cross-chain trading tool built for speed, culture, and automation. We help you react instantly to what matters — tweets, wallets, and moments that move markets.

What makes XERO AI different?

Comment-to-Snipe (Multi-Chain) Just reply to a tweet. XERO reads it, verifies it, and executes directly from your wallet — no tabs, no delays. (Live on Ethereum & Solana, BSC, Base, Sui, etc coming next.)

X Profile Contract Sniper Monitor any X profile — whether it’s a dev, a new meme coin account, or a KOL. When they tweet a contract address, XERO AI snipes it instantly using your configured wallet.

Pump.fun Telegram Bot Integration Deploy tokens directly from Telegram with auto-filled supply, and bundle setup. No coding. No site. Just type and launch.

AI Branding Engine Instantly generate token names, logos, and meme visuals based on the tweet’s vibe or topic.

Bundle + Snipe Launch with up to 5 wallets in a bundle. Snipe your own token instantly. Lock your position before anyone else.

No lag. No design tools. No waiting. Just fast, narrative-first trading — powered by XERO AI.

Situs Web Resmi:
https://xero-ai.io

Tokenomi XERO AI (XERAI): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi XERO AI (XERAI) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token XERAI yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token XERAI yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi XERAI, jelajahi harga live token XERAI!

Prediksi Harga XERAI

Ingin mengetahui arah XERAI? Halaman prediksi harga XERAI kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Mengapa Anda Harus Memilih MEXC?

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

