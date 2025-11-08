Harga XERO AI Hari Ini

Harga live XERO AI (XERAI) hari ini adalah $ 0.0000899, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi XERAI ke USD saat ini adalah $ 0.0000899 per XERAI.

XERO AI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 8,990.28, dengan suplai yang beredar 100.00M XERAI. Selama 24 jam terakhir, XERAI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00095198, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00007729.

Dalam kinerja jangka pendek, XERAI bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar XERO AI (XERAI)

Kapitalisasi Pasar $ 8.99K$ 8.99K $ 8.99K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 8.99K$ 8.99K $ 8.99K Suplai Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar XERO AI saat ini adalah $ 8.99K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar XERAI adalah 100.00M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 8.99K.