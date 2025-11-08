Harga xHaven Hari Ini

Harga live xHaven (XVN) hari ini adalah --, dengan perubahan 1.02% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi XVN ke USD saat ini adalah -- per XVN.

xHaven saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 44,352, dengan suplai yang beredar 51.83M XVN. Selama 24 jam terakhir, XVN diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01320028, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, XVN bergerak -0.12% dalam satu jam terakhir dan -24.47% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar xHaven (XVN)

Kapitalisasi Pasar $ 44.35K$ 44.35K $ 44.35K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 213.91K$ 213.91K $ 213.91K Suplai Peredaran 51.83M 51.83M 51.83M Total Suplai 250,000,000.0 250,000,000.0 250,000,000.0

Kapitalisasi Pasar xHaven saat ini adalah $ 44.35K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar XVN adalah 51.83M, dan total suplainya sebesar 250000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 213.91K.