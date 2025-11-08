Harga XTblock Hari Ini

Harga live XTblock (XTT-B20) hari ini adalah $ 0.00016605, dengan perubahan 15.70% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi XTT-B20 ke USD saat ini adalah $ 0.00016605 per XTT-B20.

XTblock saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 27,543, dengan suplai yang beredar 165.87M XTT-B20. Selama 24 jam terakhir, XTT-B20 diperdagangkan antara $ 0.0001307 (low) dan $ 0.00016605 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.584553, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00011297.

Dalam kinerja jangka pendek, XTT-B20 bergerak +19.10% dalam satu jam terakhir dan +12.14% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar XTblock (XTT-B20)

Kapitalisasi Pasar $ 27.54K$ 27.54K $ 27.54K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 58.12K$ 58.12K $ 58.12K Suplai Peredaran 165.87M 165.87M 165.87M Total Suplai 350,000,000.0 350,000,000.0 350,000,000.0

