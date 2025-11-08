Harga Yadom Hongthai Hari Ini

Harga live Yadom Hongthai (YADOM) hari ini adalah $ 0.00001178, dengan perubahan 0.99% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi YADOM ke USD saat ini adalah $ 0.00001178 per YADOM.

Yadom Hongthai saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 11,776.36, dengan suplai yang beredar 999.66M YADOM. Selama 24 jam terakhir, YADOM diperdagangkan antara $ 0.00001119 (low) dan $ 0.00001178 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00029953, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001119.

Dalam kinerja jangka pendek, YADOM bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -18.44% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Yadom Hongthai (YADOM)

Kapitalisasi Pasar $ 11.78K$ 11.78K $ 11.78K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 11.78K$ 11.78K $ 11.78K Suplai Peredaran 999.66M 999.66M 999.66M Total Suplai 999,659,515.778588 999,659,515.778588 999,659,515.778588

