Harga Yakushima Inu Hari Ini

Harga live Yakushima Inu (YAKU) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi YAKU ke USD saat ini adalah -- per YAKU.

Yakushima Inu saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 24,348, dengan suplai yang beredar 420.69B YAKU. Selama 24 jam terakhir, YAKU diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, YAKU bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Yakushima Inu (YAKU)

Kapitalisasi Pasar $ 24.35K$ 24.35K $ 24.35K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 24.35K$ 24.35K $ 24.35K Suplai Peredaran 420.69B 420.69B 420.69B Total Suplai 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Yakushima Inu saat ini adalah $ 24.35K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar YAKU adalah 420.69B, dan total suplainya sebesar 420690000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 24.35K.