Harga Yalla Sun Hari Ini

Harga live Yalla Sun (YSU) hari ini adalah $ 0.00001639, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi YSU ke USD saat ini adalah $ 0.00001639 per YSU.

Yalla Sun saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 16,390.83, dengan suplai yang beredar 1.00B YSU. Selama 24 jam terakhir, YSU diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00064197, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001637.

Dalam kinerja jangka pendek, YSU bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -7.89% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Yalla Sun (YSU)

Kapitalisasi Pasar $ 16.39K$ 16.39K $ 16.39K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 16.39K$ 16.39K $ 16.39K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Yalla Sun saat ini adalah $ 16.39K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar YSU adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 16.39K.