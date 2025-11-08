Harga yap Hari Ini

Harga live yap (YAP) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi YAP ke USD saat ini adalah -- per YAP.

yap saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 34,090, dengan suplai yang beredar 999.98M YAP. Selama 24 jam terakhir, YAP diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00709958, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, YAP bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -19.99% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar yap (YAP)

Kapitalisasi Pasar $ 34.09K$ 34.09K $ 34.09K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 34.09K$ 34.09K $ 34.09K Suplai Peredaran 999.98M 999.98M 999.98M Total Suplai 999,979,515.939369 999,979,515.939369 999,979,515.939369

Kapitalisasi Pasar yap saat ini adalah $ 34.09K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar YAP adalah 999.98M, dan total suplainya sebesar 999979515.939369. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 34.09K.