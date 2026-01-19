Jaringan blockchain mana yang dijalankan oleh Ycash?

Ycash beroperasi pada jaringan --, yang menentukan cara transaksi diproses, kecepatan konfirmasi, dan keamanan secara keseluruhan. Jaringan ini juga menentukan kompatibilitas dengan dompet, dApp, dan standar kontrak pintar.

Berapa harga saat ini dari YEC?

Token ini dihargai sebesar Rp5424.349312883950000, mencatat pergerakan harga sebesar 1.58% dalam 24 jam terakhir. Pembaruan harga diambil secara real-time dari bursa-bursa global terkemuka.

Kategori apa yang dimiliki oleh Ycash?

Ycash termasuk dalam kategori Smart Contract Platform,Privacy Coins,Zero Knowledge (ZK),Proof of Work (PoW),Made in USA. Klasifikasi ini membantu investor membandingkan YEC dengan aset serupa di sektor yang sama, seperti token DeFi, meme, Layer-1, Layer-2, atau AI.

Berapa kapitalisasi pasar dari Ycash?

Kapitalisasi pasarnya adalah Rp89489738322.924250000, menempatkan aset ini di peringkat #2104. Kapitalisasi pasar memberikan ukuran luas mengenai ukuran, adopsi, dan kepercayaan investor.

Berapa jumlah suplai YEC yang beredar saat ini?

Terdapat 16497384.375 token yang beredar di pasar. Jumlah ini secara langsung memengaruhi keseimbangan permintaan-tawaran, penemuan harga, dan ekspektasi inflasi.

Seberapa aktif perdagangan untuk Ycash hari ini?

Dalam satu hari terakhir, YEC mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume yang tinggi sering kali menunjukkan minat pasar yang meningkat atau reaksi terhadap berita terbaru.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan tertinggi dan terendah baru-baru ini?

Dalam 24 jam terakhir, Ycash berfluktuasi antara Rp5336.512784116800000 dan Rp5589.813930284450000, memberikan wawasan bagi para pedagang mengenai volatilitas jangka pendek dan zona breakout potensial.