Harga Yes Chad Hari Ini

Harga live Yes Chad (YES) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 18.64% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi YES ke USD saat ini adalah $ 0 per YES.

Yes Chad saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 28,947, dengan suplai yang beredar 1.00B YES. Selama 24 jam terakhir, YES diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01007115, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, YES bergerak 0.00% dalam satu jam terakhir dan -17.17% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Yes Chad (YES)

Kapitalisasi Pasar $ 28.95K$ 28.95K $ 28.95K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 28.95K$ 28.95K $ 28.95K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Yes Chad saat ini adalah $ 28.95K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar YES adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 28.95K.