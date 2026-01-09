BursaDEX+
Harga live YieldFi vyUSD hari ini adalah 0.920305 USD. Kapitalisasi pasar VYUSD adalah 16,898,991 USD. Lacak informasi harga aktual VYUSD ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang VYUSD

Info Harga VYUSD

Penjelasan VYUSD

Situs Web Resmi VYUSD

Tokenomi VYUSD

Prakiraan Harga VYUSD

Logo YieldFi vyUSD

Harga YieldFi vyUSD (VYUSD)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 VYUSD ke USD:

$0.920305
$0.920305$0.920305
0.00%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
USD
Grafik Harga Live YieldFi vyUSD (VYUSD)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-09 12:07:07 (UTC+8)

Harga YieldFi vyUSD Hari Ini

Harga live YieldFi vyUSD (VYUSD) hari ini adalah $ 0.920305, dengan perubahan 0.03% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi VYUSD ke USD saat ini adalah $ 0.920305 per VYUSD.

YieldFi vyUSD saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 16,898,991, dengan suplai yang beredar 18.36M VYUSD. Selama 24 jam terakhir, VYUSD diperdagangkan antara $ 0.920065 (low) dan $ 0.920304 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.920304, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.168327.

Dalam kinerja jangka pendek, VYUSD bergerak +0.00% dalam satu jam terakhir dan +0.18% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar YieldFi vyUSD (VYUSD)

$ 16.90M
$ 16.90M$ 16.90M

--
----

$ 16.90M
$ 16.90M$ 16.90M

18.36M
18.36M 18.36M

18,362,401.0
18,362,401.0 18,362,401.0

Kapitalisasi Pasar YieldFi vyUSD saat ini adalah $ 16.90M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar VYUSD adalah 18.36M, dan total suplainya sebesar 18362401.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 16.90M.

Riwayat Harga YieldFi vyUSD USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.920065
$ 0.920065$ 0.920065
Low 24 Jam
$ 0.920304
$ 0.920304$ 0.920304
High 24 Jam

$ 0.920065
$ 0.920065$ 0.920065

$ 0.920304
$ 0.920304$ 0.920304

$ 0.920304
$ 0.920304$ 0.920304

$ 0.168327
$ 0.168327$ 0.168327

+0.00%

+0.03%

+0.18%

+0.18%

Riwayat Harga YieldFi vyUSD (VYUSD) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga YieldFi vyUSD ke USD adalah $ +0.00024.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga YieldFi vyUSD ke USD adalah $ +0.0065015867.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga YieldFi vyUSD ke USD adalah $ +3.2667144439.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga YieldFi vyUSD ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00024+0.03%
30 Days$ +0.0065015867+0.71%
60 Hari$ +3.2667144439+354.96%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk YieldFi vyUSD

Prediksi Harga YieldFi vyUSD (VYUSD) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target VYUSD pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga YieldFi vyUSD (VYUSD) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga YieldFi vyUSD berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Ingin tahu harga YieldFi vyUSD yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga VYUSD pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga YieldFi vyUSD.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya YieldFi vyUSD (VYUSD)

Situs Web Resmi

Tentang YieldFi vyUSD

Apakah YieldFi vyUSD sedang diperdagangkan saat ini?

Harga saat ini: Rp15475.624678977120000, dengan pergerakan harga sebesar 0.02% selama 24 jam terakhir.

Apakah VYUSD menarik perhatian institusional?

Partisipasi institusional dapat dilihat dari meningkatnya volume perdagangan (Rp--), likuiditas yang stabil, dan kinerja harga jangka panjang yang berkelanjutan dibandingkan dengan rekan-rekannya di Decentralized Finance (DeFi),Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Optimism Ecosystem,Base Ecosystem,Sonic Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin,Yield-Bearing.

Seberapa likuid pasar YieldFi vyUSD?

Skor likuiditas --/100 menunjukkan kedalaman pasar yang kuat, memungkinkan pesanan dalam jumlah besar dieksekusi secara efisien di berbagai bursa.

Apa yang ditunjukkan oleh pasokan beredar mengenai VYUSD?

Dengan jumlah token 18362401.0, dinamika pasokan memengaruhi valuasi jangka panjang, terutama selama siklus akumulasi atau distribusi institusional.

Bagaimana perbandingan YieldFi vyUSD dengan puncak historisnya?

Puncak tertinggi dalam sejarah (ATH) sebesar Rp15475.607863220736000 dan titik terendah dalam sejarah (ATL) sebesar Rp2830.545824849568000 memberikan acuan untuk penilaian risiko institusional.

Seberapa aktif YieldFi vyUSD diperdagangkan hari ini?

Volume harian mencapai Rp--, sebuah metrik penting bagi institusi dalam mengevaluasi strategi masuk.

Bagaimana -- memengaruhi minat institusional?

Kestabilan, skalabilitas, dan ekosistem pengembang -- dapat secara signifikan memengaruhi cara para investor besar menilai viabilitas jangka panjang YieldFi vyUSD.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang YieldFi vyUSD

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-09 12:07:07 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting YieldFi vyUSD (VYUSD)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-08 16:18:55Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-07 09:17:19Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta
01-07 07:35:32Kabar Industri Terkini
Bitcoin Mundur Bersamaan dengan Koin Meme Lama, "114514" Anjlok Lebih dari 90% dalam Satu Hari
01-06 21:10:15Kabar Industri Terkini
Aplikasi Ekosistem Solana Mencapai Pendapatan Tahunan Sebesar $2,39 Miliar, Naik 46% Secara Tahunan, Mencapai Rekor Tertinggi
01-06 14:41:58Kabar Industri Terkini
Ekosistem Solana Pulih, PENGU, FARTCOIN, WIF dan Token Mapan Lainnya Mencatat Keuntungan Lebih dari 40% dalam 7 Hari Terakhir
01-06 14:28:48Kabar Industri Terkini
Beberapa Token Base Chain Melonjak, Kapitalisasi Pasar CLANKER Melampaui $44 Juta

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.