Harga YieldFi vyUSD Hari Ini

Harga live YieldFi vyUSD (VYUSD) hari ini adalah $ 0.920305, dengan perubahan 0.03% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi VYUSD ke USD saat ini adalah $ 0.920305 per VYUSD.

YieldFi vyUSD saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 16,898,991, dengan suplai yang beredar 18.36M VYUSD. Selama 24 jam terakhir, VYUSD diperdagangkan antara $ 0.920065 (low) dan $ 0.920304 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.920304, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.168327.

Dalam kinerja jangka pendek, VYUSD bergerak +0.00% dalam satu jam terakhir dan +0.18% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar YieldFi vyUSD (VYUSD)

Kapitalisasi Pasar $ 16.90M$ 16.90M $ 16.90M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 16.90M$ 16.90M $ 16.90M Suplai Peredaran 18.36M 18.36M 18.36M Total Suplai 18,362,401.0 18,362,401.0 18,362,401.0

