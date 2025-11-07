BursaDEX+
Harga live YieldNest RWA MAX hari ini adalah 1.005 USD. Lacak informasi harga aktual YNRWAX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga YNRWAX dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang YNRWAX

Info Harga YNRWAX

Penjelasan YNRWAX

Whitepaper YNRWAX

Situs Web Resmi YNRWAX

Tokenomi YNRWAX

Prakiraan Harga YNRWAX

Logo YieldNest RWA MAX

Harga YieldNest RWA MAX (YNRWAX)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 YNRWAX ke USD:

$1.005
$1.005
0.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live YieldNest RWA MAX (YNRWAX)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:30:04 (UTC+8)

Informasi Harga YieldNest RWA MAX (YNRWAX) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 1.007
$ 1.007

$ 1.001
$ 1.001

--

--

+0.05%

+0.05%

Harga aktual YieldNest RWA MAX (YNRWAX) adalah $1.005. Selama 24 jam terakhir, YNRWAX diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highYNRWAX adalah $ 1.007, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 1.001.

Dalam hal kinerja jangka pendek, YNRWAX telah berubah sebesar -- selama 1 jam terakhir, -- selama 24 jam, dan +0.05% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar YieldNest RWA MAX (YNRWAX)

$ 635.88K
$ 635.88K

--
--

$ 635.88K
$ 635.88K

632.41K
632.41K

632,408.4559085018
632,408.4559085018

Kapitalisasi Pasar YieldNest RWA MAX saat ini adalah $ 635.88K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar YNRWAX adalah 632.41K, dan total suplainya sebesar 632408.4559085018. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 635.88K.

Riwayat Harga YieldNest RWA MAX (YNRWAX) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga YieldNest RWA MAX ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga YieldNest RWA MAX ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga YieldNest RWA MAX ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga YieldNest RWA MAX ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Days$ 0--
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan YieldNest RWA MAX (YNRWAX)

YieldNest is a next-generation liquid restaking protocol that consolidates DeFi and restaking strategies into a single liquid asset. At its core, YieldNest introduces MAX LRTs, designed to optimize risk-adjusted returns by dynamically balancing between DeFi and restaking strategies.

The protocol’s modular architecture, built entirely in-house, ensures seamless integration, robust security, and adaptability as DeFi continues to evolve.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya YieldNest RWA MAX (YNRWAX)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga YieldNest RWA MAX (USD)

Berapa nilai YieldNest RWA MAX (YNRWAX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda YieldNest RWA MAX (YNRWAX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk YieldNest RWA MAX.

Cek prediksi harga YieldNest RWA MAX sekarang!

YNRWAX ke Mata Uang Lokal

Tokenomi YieldNest RWA MAX (YNRWAX)

Memahami tokenomi YieldNest RWA MAX (YNRWAX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token YNRWAX sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang YieldNest RWA MAX (YNRWAX)

Berapa nilai YieldNest RWA MAX (YNRWAX) hari ini?
Harga live YNRWAX dalam USD adalah 1.005 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga YNRWAX ke USD saat ini?
Harga YNRWAX ke USD saat ini adalah $ 1.005. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar YieldNest RWA MAX?
Kapitalisasi pasar YNRWAX adalah $ 635.88K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar YNRWAX?
Suplai beredar YNRWAX adalah 632.41K USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) YNRWAX?
YNRWAX mencapai harga ATH sebesar 1.007 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) YNRWAX?
YNRWAX mencapai harga ATL 1.001 USD.
Berapa volume perdagangan YNRWAX?
Volume perdagangan 24 jam live YNRWAX adalah -- USD.
Akankah harga YNRWAX naik lebih tinggi tahun ini?
YNRWAX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga YNRWAX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:30:04 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting YieldNest RWA MAX (YNRWAX)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

$99,928.59

$3,215.11

$1.0410

$152.00

$1.0003

$99,928.59

$3,215.11

$152.00

$2.1673

$934.69

