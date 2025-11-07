BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Yieltra hari ini adalah 0.00866969 USD. Lacak informasi harga aktual YLT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga YLT dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Yieltra hari ini adalah 0.00866969 USD. Lacak informasi harga aktual YLT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga YLT dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang YLT

Info Harga YLT

Penjelasan YLT

Whitepaper YLT

Situs Web Resmi YLT

Tokenomi YLT

Prakiraan Harga YLT

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Yieltra

Harga Yieltra (YLT)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 YLT ke USD:

$0.00866969
$0.00866969$0.00866969
-5.90%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Yieltra (YLT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:40:10 (UTC+8)

Informasi Harga Yieltra (YLT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0083977
$ 0.0083977$ 0.0083977
Low 24 Jam
$ 0.0092403
$ 0.0092403$ 0.0092403
High 24 Jam

$ 0.0083977
$ 0.0083977$ 0.0083977

$ 0.0092403
$ 0.0092403$ 0.0092403

$ 0.03420345
$ 0.03420345$ 0.03420345

$ 0.00774457
$ 0.00774457$ 0.00774457

+1.22%

-5.99%

-34.54%

-34.54%

Harga aktual Yieltra (YLT) adalah $0.00866969. Selama 24 jam terakhir, YLT diperdagangkan antara low $ 0.0083977 dan high $ 0.0092403, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highYLT adalah $ 0.03420345, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00774457.

Dalam hal kinerja jangka pendek, YLT telah berubah sebesar +1.22% selama 1 jam terakhir, -5.99% selama 24 jam, dan -34.54% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Yieltra (YLT)

$ 260.09K
$ 260.09K$ 260.09K

--
----

$ 260.09K
$ 260.09K$ 260.09K

30.00M
30.00M 30.00M

29,999,983.04588822
29,999,983.04588822 29,999,983.04588822

Kapitalisasi Pasar Yieltra saat ini adalah $ 260.09K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar YLT adalah 30.00M, dan total suplainya sebesar 29999983.04588822. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 260.09K.

Riwayat Harga Yieltra (YLT) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Yieltra ke USD adalah $ -0.000552886653934072.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Yieltra ke USD adalah $ -0.0052708576.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Yieltra ke USD adalah $ -0.0044445737.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Yieltra ke USD adalah $ -0.001177162800791873.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000552886653934072-5.99%
30 Days$ -0.0052708576-60.79%
60 Hari$ -0.0044445737-51.26%
90 Hari$ -0.001177162800791873-11.95%

Apa yang dimaksud dengan Yieltra (YLT)

Yieltra (YLT) is a DeFi-native token designed to deliver passive income in USDC to its holders through a fully automated mechanism embedded in its smart contract. Operating on the Solana blockchain, Yieltra enables fast, low-cost transactions and effortless participation — without the need for staking, wallet connection, or centralized platforms.

Yieltra is more than a token — it’s an economic engine: rewarding users, sustaining itself, and scaling organically through community engagement and protocol growth.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Yieltra (YLT)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga Yieltra (USD)

Berapa nilai Yieltra (YLT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Yieltra (YLT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Yieltra.

Cek prediksi harga Yieltra sekarang!

YLT ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Yieltra (YLT)

Memahami tokenomi Yieltra (YLT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token YLT sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Yieltra (YLT)

Berapa nilai Yieltra (YLT) hari ini?
Harga live YLT dalam USD adalah 0.00866969 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga YLT ke USD saat ini?
Harga YLT ke USD saat ini adalah $ 0.00866969. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Yieltra?
Kapitalisasi pasar YLT adalah $ 260.09K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar YLT?
Suplai beredar YLT adalah 30.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) YLT?
YLT mencapai harga ATH sebesar 0.03420345 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) YLT?
YLT mencapai harga ATL 0.00774457 USD.
Berapa volume perdagangan YLT?
Volume perdagangan 24 jam live YLT adalah -- USD.
Akankah harga YLT naik lebih tinggi tahun ini?
YLT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga YLT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:40:10 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Yieltra (YLT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,303.87
$100,303.87$100,303.87

-1.66%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,239.07
$3,239.07$3,239.07

-1.84%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1555
$1.1555$1.1555

+34.67%

Logo Solana

Solana

SOL

$152.45
$152.45$152.45

-2.22%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0006
$1.0006$1.0006

+0.02%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,303.87
$100,303.87$100,303.87

-1.66%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,239.07
$3,239.07$3,239.07

-1.84%

Logo Solana

Solana

SOL

$152.45
$152.45$152.45

-2.22%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1891
$2.1891$2.1891

-2.03%

Logo DOGE

DOGE

DOGE

$0.16172
$0.16172$0.16172

+1.60%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00
$0.00$0.00

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00016592
$0.00016592$0.00016592

+3,218.40%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00004449
$0.00004449$0.00004449

+313.09%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007915
$0.007915$0.007915

+270.89%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$17.5999
$17.5999$17.5999

+188.05%

Logo ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009445
$0.009445$0.009445

+136.12%