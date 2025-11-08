Harga Yod Agent Hari Ini

Harga live Yod Agent (YOD) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi YOD ke USD saat ini adalah -- per YOD.

Yod Agent saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 9,723.03, dengan suplai yang beredar 899.31M YOD. Selama 24 jam terakhir, YOD diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00394946, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, YOD bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -23.02% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Yod Agent (YOD)

Kapitalisasi Pasar $ 9.72K$ 9.72K $ 9.72K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 9.72K$ 9.72K $ 9.72K Suplai Peredaran 899.31M 899.31M 899.31M Total Suplai 899,314,961.434104 899,314,961.434104 899,314,961.434104

Kapitalisasi Pasar Yod Agent saat ini adalah $ 9.72K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar YOD adalah 899.31M, dan total suplainya sebesar 899314961.434104. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 9.72K.