Harga Yurei Hari Ini

Harga live Yurei (YUREI) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 24.79% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi YUREI ke USD saat ini adalah $ 0 per YUREI.

Yurei saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 31,544, dengan suplai yang beredar 999.93M YUREI. Selama 24 jam terakhir, YUREI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, YUREI bergerak -1.49% dalam satu jam terakhir dan -65.75% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Yurei (YUREI)

Kapitalisasi Pasar $ 31.54K$ 31.54K $ 31.54K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 31.54K$ 31.54K $ 31.54K Suplai Peredaran 999.93M 999.93M 999.93M Total Suplai 999,934,489.388763 999,934,489.388763 999,934,489.388763

Kapitalisasi Pasar Yurei saat ini adalah $ 31.54K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar YUREI adalah 999.93M, dan total suplainya sebesar 999934489.388763. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 31.54K.