Berapa harga perdagangan saat ini dari ZACK on BAG?

ZACK on BAG (ZACK ON BAG) saat ini dihargai Rp8.64924992978800000 IDR, mencerminkan pergerakan harga sebesar -6.17% selama 24 jam terakhir. Harga ini merupakan nilai pasar terbaru yang digabungkan dari berbagai bursa utama dan diperbarui secara terus-menerus berdasarkan aktivitas pasar langsung.

Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pergerakan harga ZACK on BAG hari ini?

Pergerakan harga baru-baru ini selama 24 jam dipengaruhi oleh kombinasi sentimen pasar, fluktuasi likuiditas, dan kinerja menyeluruh dalam sektor Solana Ecosystem,Meme,BagsApp Ecosystem. Tren ekonomi yang lebih luas serta aktivitas on-chain di -- juga dapat berkontribusi pada volatilitas jangka pendek.

Seberapa kuat minat perdagangan terhadap ZACK ON BAG?

Para investor telah menghasilkan volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir, menandakan partisipasi aktif. Volume yang lebih tinggi biasanya menunjukkan meningkatnya kepercayaan dan penemuan harga yang lebih baik.

Bagaimana posisi ZACK on BAG dalam pasar kripto global?

Saat ini, ZACK on BAG menduduki peringkat pasar #4525 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp8649182125.770912000, menempatkannya sebagai salah satu aset paling mapan dalam sektornya.

Apa yang bisa kita ketahui dari jumlah suplai yang beredar tentang ZACK ON BAG?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 999995174.2487323, tingkat suplai tersebut memainkan peran penting dalam menentukan kelangkaan, inflasi jangka panjang, dan valuasi pasar.

Bagaimana harga hari ini dibandingkan dengan kinerja terbaru ZACK on BAG?

Rentang harga antara Rp7.06721270108224000 dan Rp13.49774568170816000 selama 24 jam terakhir menyoroti volatilitas intraday dan membantu para pedagang mengevaluasi peluang harga jangka pendek.

Bagaimana posisi ZACK on BAG dibandingkan dengan aset serupa?

Berbanding dengan token Solana Ecosystem,Meme,BagsApp Ecosystem lainnya, ZACK ON BAG terus menunjukkan kinerja kompetitif, didukung oleh volume yang stabil dan minat yang konsisten dari para pelaku ritel maupun institusional.