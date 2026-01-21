Harga ZACK on BAG (ZACK ON BAG)
Harga live ZACK on BAG (ZACK ON BAG) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 6.17% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ZACK ON BAG ke USD saat ini adalah $ 0 per ZACK ON BAG.
ZACK on BAG saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 510,246, dengan suplai yang beredar 1000.00M ZACK ON BAG. Selama 24 jam terakhir, ZACK ON BAG diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00104188, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.
Dalam kinerja jangka pendek, ZACK ON BAG bergerak +0.46% dalam satu jam terakhir dan -- selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Kapitalisasi Pasar ZACK on BAG saat ini adalah $ 510.25K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ZACK ON BAG adalah 1000.00M, dan total suplainya sebesar 999995174.2487323. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 510.25K.
+0.46%
-6.17%
--
--
Sepanjang hari ini, perubahan harga ZACK on BAG ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga ZACK on BAG ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga ZACK on BAG ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga ZACK on BAG ke USD adalah $ 0.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|-6.17%
|30 Days
|$ 0
|--
|60 Hari
|$ 0
|--
|90 Hari
|$ 0
|--
Pada tahun 2040, harga ZACK on BAG berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!
Berapa harga perdagangan saat ini dari ZACK on BAG?
ZACK on BAG (ZACK ON BAG) saat ini dihargai Rp8.64924992978800000 IDR, mencerminkan pergerakan harga sebesar -6.17% selama 24 jam terakhir. Harga ini merupakan nilai pasar terbaru yang digabungkan dari berbagai bursa utama dan diperbarui secara terus-menerus berdasarkan aktivitas pasar langsung.
Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pergerakan harga ZACK on BAG hari ini?
Pergerakan harga baru-baru ini selama 24 jam dipengaruhi oleh kombinasi sentimen pasar, fluktuasi likuiditas, dan kinerja menyeluruh dalam sektor Solana Ecosystem,Meme,BagsApp Ecosystem. Tren ekonomi yang lebih luas serta aktivitas on-chain di -- juga dapat berkontribusi pada volatilitas jangka pendek.
Seberapa kuat minat perdagangan terhadap ZACK ON BAG?
Para investor telah menghasilkan volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir, menandakan partisipasi aktif. Volume yang lebih tinggi biasanya menunjukkan meningkatnya kepercayaan dan penemuan harga yang lebih baik.
Bagaimana posisi ZACK on BAG dalam pasar kripto global?
Saat ini, ZACK on BAG menduduki peringkat pasar #4525 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp8649182125.770912000, menempatkannya sebagai salah satu aset paling mapan dalam sektornya.
Apa yang bisa kita ketahui dari jumlah suplai yang beredar tentang ZACK ON BAG?
Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 999995174.2487323, tingkat suplai tersebut memainkan peran penting dalam menentukan kelangkaan, inflasi jangka panjang, dan valuasi pasar.
Bagaimana harga hari ini dibandingkan dengan kinerja terbaru ZACK on BAG?
Rentang harga antara Rp7.06721270108224000 dan Rp13.49774568170816000 selama 24 jam terakhir menyoroti volatilitas intraday dan membantu para pedagang mengevaluasi peluang harga jangka pendek.
Bagaimana posisi ZACK on BAG dibandingkan dengan aset serupa?
Berbanding dengan token Solana Ecosystem,Meme,BagsApp Ecosystem lainnya, ZACK ON BAG terus menunjukkan kinerja kompetitif, didukung oleh volume yang stabil dan minat yang konsisten dari para pelaku ritel maupun institusional.
|Waktu (UTC+8)
|Jenis
|Informasi
|01-20 22:09:49
|Kabar Industri Terkini
Emas spot melonjak dalam jangka pendek, menembus $4.740/oz, mencapai rekor tertinggi baru
|01-20 13:14:57
|Kabar Industri Terkini
Komentar Trump tentang Tarif UE, Emas Tembus Rekor Tertinggi Baru, Bitcoin Turun Sebentar
|01-19 16:31:41
|Kabar Industri Terkini
Sektor Privasi Mengalami Reli Berantai, DUSK Melonjak Lebih dari 120% dalam Satu Hari
|01-19 08:14:46
|Kabar Industri Terkini
Ancaman Tarif Eropa dan AS Muncul Kembali, Pasar Kripto 'Flash Crash' Senin Pagi
|01-19 07:38:00
|Logam Mulia
Emas Spot dan Perak Sama-sama Mencapai Rekor Tertinggi Baru Sepanjang Masa
|01-18 14:28:43
|Kabar Industri Terkini
Sentimen Pasar Kripto Tetap "Netral," Menunjukkan Pemulihan Keseluruhan dari Level Sebelumnya
Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC
Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan
Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading
Pump kripto teratas hari ini
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.