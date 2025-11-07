Harga Zapicorn Hari Ini

Harga live Zapicorn (ZAPI) hari ini adalah $ 0.00016944, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ZAPI ke USD saat ini adalah $ 0.00016944 per ZAPI.

Zapicorn saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 157,233, dengan suplai yang beredar 927.96M ZAPI. Selama 24 jam terakhir, ZAPI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00498822, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00003631.

Dalam kinerja jangka pendek, ZAPI bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -7.94% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Zapicorn (ZAPI)

Kapitalisasi Pasar $ 157.23K$ 157.23K $ 157.23K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 157.23K$ 157.23K $ 157.23K Suplai Peredaran 927.96M 927.96M 927.96M Total Suplai 927,957,895.4998631 927,957,895.4998631 927,957,895.4998631

Kapitalisasi Pasar Zapicorn saat ini adalah $ 157.23K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ZAPI adalah 927.96M, dan total suplainya sebesar 927957895.4998631. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 157.23K.