Berapa harga live ZARA AI?

ZARA AI diperdagangkan pada Rp12.19005373083498000, menunjukkan pergerakan harga sebesar -8.27% selama 24 jam terakhir. Angka real-time ini mencerminkan input gabungan dari berbagai pasar spot.

Seberapa volatil hari ini ZARA?

Volatilitas harga ZARA dalam 24 jam terakhir adalah --%. Volatilitas yang lebih tinggi menunjukkan perubahan harga yang cepat, sementara volatilitas yang lebih rendah mengindikasikan stabilitas.

Apa rentang perdagangan 24 jam untuk ZARA AI?

Token tersebut berfluktuasi antara Rp11.8180749774465000 (rendah) dan Rp13.29605034134013000 (tinggi). Para pedagang sering menggunakan informasi ini untuk mengevaluasi momentum harian dan kekuatan pasar.

Berapa volume perdagangan yang dihasilkan ZARA?

Dalam 24 jam terakhir, ZARA mencatat aktivitas perdagangan sebesar Rp--, menunjukkan seberapa aktif pasar berinteraksi dengan aset ini.

Bagaimana perbandingan harga saat ini dengan ATH dan ATL-nya?

Harga tertinggi sepanjang masa adalah Rp430.18702648552134000, sedangkan harga terendah sepanjang masa adalah Rp3.84226423393617000. Membandingkan harga saat ini dengan level-level ini membantu para pedagang memahami siklus jangka panjang.

Seberapa kuat likuiditas pasar untuk ZARA AI?

Kekuatan likuiditas dinilai sebesar --/100, yang menunjukkan kedalaman buku pesanan dan kemudahan eksekusi selama sesi perdagangan aktif.

Bagaimana perbandingan ZARA dengan token Artificial Intelligence (AI),Solana Ecosystem,AI Agents,Pump.fun Ecosystem,x402 Ecosystem lainnya?

Dalam kategori Artificial Intelligence (AI),Solana Ecosystem,AI Agents,Pump.fun Ecosystem,x402 Ecosystem, ZARA menunjukkan kinerja yang kompetitif, didukung oleh likuiditas sebesar Rp-- serta minat yang terus meningkat dari para pedagang.