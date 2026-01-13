Jaringan blockchain mana yang dijalankan oleh zeme?

zeme beroperasi pada jaringan --, yang menentukan cara transaksi diproses, kecepatan konfirmasi, dan keamanan secara keseluruhan. Jaringan ini juga menentukan kompatibilitas dengan dompet, dApp, dan standar kontrak pintar.

Berapa harga saat ini dari ZEME?

Token ini dihargai sebesar Rp1.65156659108700000, mencatat pergerakan harga sebesar -0.16% dalam 24 jam terakhir. Pembaruan harga diambil secara real-time dari bursa-bursa global terkemuka.

Kategori apa yang dimiliki oleh zeme?

zeme termasuk dalam kategori Meme,Base Ecosystem,Base Meme. Klasifikasi ini membantu investor membandingkan ZEME dengan aset serupa di sektor yang sama, seperti token DeFi, meme, Layer-1, Layer-2, atau AI.

Berapa kapitalisasi pasar dari zeme?

Kapitalisasi pasarnya adalah Rp1651600286.212800000, menempatkan aset ini di peringkat #7110. Kapitalisasi pasar memberikan ukuran luas mengenai ukuran, adopsi, dan kepercayaan investor.

Berapa jumlah suplai ZEME yang beredar saat ini?

Terdapat 1000000000.0 token yang beredar di pasar. Jumlah ini secara langsung memengaruhi keseimbangan permintaan-tawaran, penemuan harga, dan ekspektasi inflasi.

Seberapa aktif perdagangan untuk zeme hari ini?

Dalam satu hari terakhir, ZEME mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume yang tinggi sering kali menunjukkan minat pasar yang meningkat atau reaksi terhadap berita terbaru.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan tertinggi dan terendah baru-baru ini?

Dalam 24 jam terakhir, zeme berfluktuasi antara Rp1.65055573731300000 dan Rp1.66184360445600000, memberikan wawasan bagi para pedagang mengenai volatilitas jangka pendek dan zona breakout potensial.