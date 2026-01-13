Harga Zenrock Hari Ini

Harga live Zenrock (ROCK) hari ini adalah $ 0.0208621, dengan perubahan 5.35% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ROCK ke USD saat ini adalah $ 0.0208621 per ROCK.

Zenrock saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 5,095,030, dengan suplai yang beredar 244.23M ROCK. Selama 24 jam terakhir, ROCK diperdagangkan antara $ 0.01974091 (low) dan $ 0.02087317 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.108985, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00927314.

Dalam kinerja jangka pendek, ROCK bergerak -0.00% dalam satu jam terakhir dan +1.05% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Zenrock (ROCK)

Kapitalisasi Pasar $ 5.10M$ 5.10M $ 5.10M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 20.86M$ 20.86M $ 20.86M Suplai Peredaran 244.23M 244.23M 244.23M Total Suplai 999,869,542.667795 999,869,542.667795 999,869,542.667795

Kapitalisasi Pasar Zenrock saat ini adalah $ 5.10M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ROCK adalah 244.23M, dan total suplainya sebesar 999869542.667795. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 20.86M.