Harga ZENZO Hari Ini

Harga live ZENZO (ZNZ) hari ini adalah $ 0.00037121, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ZNZ ke USD saat ini adalah $ 0.00037121 per ZNZ.

ZENZO saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 10,619.04, dengan suplai yang beredar 28.61M ZNZ. Selama 24 jam terakhir, ZNZ diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 3.34, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0000251.

Dalam kinerja jangka pendek, ZNZ bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +38.79% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar ZENZO (ZNZ)

Kapitalisasi Pasar $ 10.62K$ 10.62K $ 10.62K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 30.81K$ 30.81K $ 30.81K Suplai Peredaran 28.61M 28.61M 28.61M Total Suplai 83,000,000.0 83,000,000.0 83,000,000.0

Kapitalisasi Pasar ZENZO saat ini adalah $ 10.62K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ZNZ adalah 28.61M, dan total suplainya sebesar 83000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 30.81K.