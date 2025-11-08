Harga ZeroByte Hari Ini

Harga live ZeroByte (ZB) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ZB ke USD saat ini adalah -- per ZB.

ZeroByte saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 14,163.58, dengan suplai yang beredar 999.32M ZB. Selama 24 jam terakhir, ZB diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00197172, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, ZB bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -19.86% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar ZeroByte (ZB)

Kapitalisasi Pasar $ 14.16K$ 14.16K $ 14.16K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 14.16K$ 14.16K $ 14.16K Suplai Peredaran 999.32M 999.32M 999.32M Total Suplai 999,319,835.653227 999,319,835.653227 999,319,835.653227

Kapitalisasi Pasar ZeroByte saat ini adalah $ 14.16K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ZB adalah 999.32M, dan total suplainya sebesar 999319835.653227. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 14.16K.