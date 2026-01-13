Harga Zeta Hari Ini

Harga live Zeta (ZEX) hari ini adalah $ 0.067025, dengan perubahan 0.91% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ZEX ke USD saat ini adalah $ 0.067025 per ZEX.

Zeta saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 12,584,820, dengan suplai yang beredar 187.77M ZEX. Selama 24 jam terakhir, ZEX diperdagangkan antara $ 0.067023 (low) dan $ 0.068144 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.307774, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.02271741.

Dalam kinerja jangka pendek, ZEX bergerak -0.25% dalam satu jam terakhir dan +2.05% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Zeta (ZEX)

Kapitalisasi Pasar $ 12.58M$ 12.58M $ 12.58M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 67.02M$ 67.02M $ 67.02M Suplai Peredaran 187.77M 187.77M 187.77M Total Suplai 999,997,074.07975 999,997,074.07975 999,997,074.07975

Kapitalisasi Pasar Zeta saat ini adalah $ 12.58M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ZEX adalah 187.77M, dan total suplainya sebesar 999997074.07975. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 67.02M.