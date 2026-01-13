Berapa nilai live zkAster hari ini?

Hari ini, zkAster diperdagangkan pada Rp0.18436327312500000, mengalami pergerakan harga sebesar -4.17% selama 24 jam terakhir. Harga ini terus berubah secara konstan, mencerminkan sentimen pasar secara real-time.

Seberapa volatil ZKASTER saat ini?

Tingkat volatilitas dalam 24 jam adalah --%, memberikan wawasan tentang seberapa cepat harga token tersebut bergerak. Volatilitas yang lebih tinggi dapat menciptakan peluang perdagangan sekaligus risiko, tergantung pada kondisi pasar.

Apa kondisi likuiditas zkAster hari ini?

zkAster memiliki skor likuiditas --/100, yang mengevaluasi kedalaman pasar di berbagai bursa. Likuiditas yang lebih tinggi biasanya menghasilkan spread yang lebih ketat dan eksekusi yang lebih baik untuk order pasar.

Pada level harga mana saja ZKASTER telah diperdagangkan hari ini?

Dalam 24 jam terakhir, harga telah bergerak antara Rp0.18284657343750000 hingga Rp0.19228381593750000. Kisaran ini membantu para trader mengukur zona support dan resistance untuk strategi jangka pendek.

Berapa volume perdagangan ZKASTER hari ini?

Total volume yang diperdagangkan dalam satu hari terakhir adalah Rp--. Lonjakan volume sering kali mendahului pergerakan harga besar atau perubahan sentimen pasar.

Bagaimana cara investor memahami tingkat risiko zkAster?

Risiko ditentukan oleh volatilitas, kedalaman likuiditas, peringkat pasar, dan distribusi pasokan. Sebagai aset Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem,Meme,Four.meme Ecosystem (BNB Memes) yang dibangun di atas --, profil risiko ZKASTER dapat berfluktuasi berdasarkan pembaruan ekosistem atau tren industri secara keseluruhan.