Berapa harga perdagangan saat ini dari zkCLOB?

zkCLOB (Z) saat ini dihargai Rp625.81434873890100000 IDR, mencerminkan pergerakan harga sebesar -32.67% selama 24 jam terakhir. Harga ini merupakan nilai pasar terbaru yang digabungkan dari berbagai bursa utama dan diperbarui secara terus-menerus berdasarkan aktivitas pasar langsung.

Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pergerakan harga zkCLOB hari ini?

Pergerakan harga baru-baru ini selama 24 jam dipengaruhi oleh kombinasi sentimen pasar, fluktuasi likuiditas, dan kinerja menyeluruh dalam sektor Decentralized Exchange (DEX),Decentralized Finance (DeFi),Ethereum Ecosystem,Zero Knowledge (ZK). Tren ekonomi yang lebih luas serta aktivitas on-chain di -- juga dapat berkontribusi pada volatilitas jangka pendek.

Seberapa kuat minat perdagangan terhadap Z?

Para investor telah menghasilkan volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir, menandakan partisipasi aktif. Volume yang lebih tinggi biasanya menunjukkan meningkatnya kepercayaan dan penemuan harga yang lebih baik.

Bagaimana posisi zkCLOB dalam pasar kripto global?

Saat ini, zkCLOB menduduki peringkat pasar #3310 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp26094752139.174600000, menempatkannya sebagai salah satu aset paling mapan dalam sektornya.

Apa yang bisa kita ketahui dari jumlah suplai yang beredar tentang Z?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 41697260.2739726, tingkat suplai tersebut memainkan peran penting dalam menentukan kelangkaan, inflasi jangka panjang, dan valuasi pasar.

Bagaimana harga hari ini dibandingkan dengan kinerja terbaru zkCLOB?

Rentang harga antara Rp566.36148944797800000 dan Rp1015.470006234600000 selama 24 jam terakhir menyoroti volatilitas intraday dan membantu para pedagang mengevaluasi peluang harga jangka pendek.

Bagaimana posisi zkCLOB dibandingkan dengan aset serupa?

Berbanding dengan token Decentralized Exchange (DEX),Decentralized Finance (DeFi),Ethereum Ecosystem,Zero Knowledge (ZK) lainnya, Z terus menunjukkan kinerja kompetitif, didukung oleh volume yang stabil dan minat yang konsisten dari para pelaku ritel maupun institusional.