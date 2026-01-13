Berapa harga saat ini dari zkDoge?

zkDoge diperdagangkan pada Rp0.06081970206900000, mengalami pergerakan harga sebesar --% selama 24 jam terakhir. Angka ini mencerminkan harga real-time yang diagregasi dari bursa-bursa global.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan level historis?

ATH (All-Time High) dari zkDoge adalah Rp2.80191818589900000, sementara ATL (All-Time Low) adalah Rp0.04868945678100000. Membandingkan harga saat ini dengan level-level tersebut dapat membantu investor mengevaluasi potensi jangka panjang dan siklus pertumbuhan sebelumnya.

Bagaimana valuasi keseluruhan ZKDOGE hari ini?

Market capitalization berada pada Rp607489423.048200000, menempatkan aset ini di peringkat #8873 di antara semua kripto mata uang.

Seberapa aktif partisipasi pasar zkDoge?

Aset ini telah menghasilkan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan seberapa sering para pedagang bertransaksi dengan ZKDOGE.

Bagaimana jumlah token yang beredar dan mengapa hal ini penting?

Dengan 10000000000.0 token yang beredar saat ini, dinamika pasokan memengaruhi kelangkaan, tingkat inflasi, serta tren valuasi jangka panjang.

Dalam kategori apa zkDoge termasuk?

zkDoge merupakan bagian dari klasifikasi Meme,ZkSync Ecosystem,Dog-Themed, yang mengelompokkannya bersama aset lain yang memiliki fungsi atau peran ekosistem yang serupa.

Bagaimana -- memengaruhi proposisi nilai ZKDOGE?

Beroperasi pada jaringan -- memungkinkan ZKDOGE memanfaatkan kecepatan transaksi, biaya, model keamanan, dan fungsionalitas kontrak pintar tertentu, yang turut mendukung adopsinya secara keseluruhan.