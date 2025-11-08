Harga zkExchange Hari Ini

Harga live zkExchange (ZKEX) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ZKEX ke USD saat ini adalah -- per ZKEX.

zkExchange saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 84,183, dengan suplai yang beredar 100.00M ZKEX. Selama 24 jam terakhir, ZKEX diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.170424, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, ZKEX bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -9.03% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar zkExchange (ZKEX)

Kapitalisasi Pasar $ 84.18K$ 84.18K $ 84.18K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 84.18K$ 84.18K $ 84.18K Suplai Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

