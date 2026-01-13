Harga zkRune Hari Ini

Harga live zkRune (ZKRUNE) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 128.51% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ZKRUNE ke USD saat ini adalah $ 0 per ZKRUNE.

zkRune saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 44,047, dengan suplai yang beredar 999.90M ZKRUNE. Selama 24 jam terakhir, ZKRUNE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, ZKRUNE bergerak -4.40% dalam satu jam terakhir dan +97.75% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar zkRune (ZKRUNE)

Kapitalisasi Pasar $ 44.05K$ 44.05K $ 44.05K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 44.05K$ 44.05K $ 44.05K Suplai Peredaran 999.90M 999.90M 999.90M Total Suplai 999,896,859.238154 999,896,859.238154 999,896,859.238154

