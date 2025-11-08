Harga ZOLANA Hari Ini

Harga live ZOLANA (ZOL) hari ini adalah $ 0.00006227, dengan perubahan 63.81% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ZOL ke USD saat ini adalah $ 0.00006227 per ZOL.

ZOLANA saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 60,835, dengan suplai yang beredar 999.49M ZOL. Selama 24 jam terakhir, ZOL diperdagangkan antara $ 0.00003783 (low) dan $ 0.00007299 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00012236, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00002569.

Dalam kinerja jangka pendek, ZOL bergerak +7.20% dalam satu jam terakhir dan +68.01% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar ZOLANA (ZOL)

Kapitalisasi Pasar $ 60.84K$ 60.84K $ 60.84K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 60.84K$ 60.84K $ 60.84K Suplai Peredaran 999.49M 999.49M 999.49M Total Suplai 999,487,300.296799 999,487,300.296799 999,487,300.296799

