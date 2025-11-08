Harga Zoo Hari Ini

Harga live Zoo (ZOO) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.41% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ZOO ke USD saat ini adalah -- per ZOO.

Zoo saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 56,833, dengan suplai yang beredar 264.08B ZOO. Selama 24 jam terakhir, ZOO diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, ZOO bergerak +0.91% dalam satu jam terakhir dan +6.17% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Zoo (ZOO)

Kapitalisasi Pasar $ 56.83K$ 56.83K $ 56.83K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 56.83K$ 56.83K $ 56.83K Suplai Peredaran 264.08B 264.08B 264.08B Total Suplai 264,084,737,391.0 264,084,737,391.0 264,084,737,391.0

Kapitalisasi Pasar Zoo saat ini adalah $ 56.83K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ZOO adalah 264.08B, dan total suplainya sebesar 264084737391.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 56.83K.